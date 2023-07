Verso le elezioni, Forza Italia Alghero: “In prima linea per rilancio de territorio”

ALGHERO – La squadra di Forza Italia Alghero in piazza. Un sabato di lavoro sotto il solleone per i militanti di Forza Italia Alghero, che hanno proseguito presso la Piazza Sulis, vicino alla Torre, il lavoro di raccolta di nuove adesioni iniziato qualche settimana fa e di ascolto della comunità algherese. Il partito azzurro, che ha ad Alghero la sua roccaforte sarda, continua nell’elaborazione di una proposta politica locale che ha come obiettivi la crescita economica e sociale delle imprese e delle famiglie algheresi. L’impegno estivo è sintomo della volontà di mettere in campo tutte le energie degli azzurri algheresi per incontrare i sostenitori e i simpatizzanti, e condividerne i sogni e le ambizioni prospettando soluzioni ai problemi e progetti strategici per lo sviluppo del territorio. Città Metropolitana, Strada Sassari-Alghero e Circonvallazione, verde e decoro urbano, Aeroporto, eventi estivi, promozione del territorio, Aziende agricole di Surigheddu e Mamuntanas e sanità algherese sono i temi che più interessano gli algheresi. E sui quali Forza Italia continua a lavorare con i suoi dirigenti e con i suoi rappresentanti nelle istituzioni locali, fornendo leale supporto all’Amministrazione e contribuendo a creare le condizioni per un significativo rilancio del territorio.