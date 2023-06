Verso le elezioni, Forza Italia Alghero “in campo” per imprese e famiglie

ALGHERO – Dopo la scomparsa del Presidente Berlusconi anche ad Alghero Forza Italia è scesa in Piazza sabato e domenica per raccogliere adesioni e per stimolare i dirigenti ed i sostenitori a contribuire alla svolta. Il partito azzurro, che fin dal 1994 in Sardegna ha le sue roccaforti ad Alghero e ad Olbia, si sta ponendo come polo di attrazione di coloro che credono nei valori liberali, cattolici, popolari, europeisti e atlantisti. L’obiettivo immediato di FI è ricostruire le basi di una grande partito moderato che sia capace di dare uno straordinario contributo di progetti, passioni e idee per la Sardegna, perpetuando il coraggio e la passione di Silvio Berlusconi. “I nostri obbiettivi sono la crescita economica delle nostre imprese e la crescita sociale delle famiglie sarde. Noi ci crediamo. E siamo convinti che mettendo in campo le energie di una classe dirigente qualitativamente attrezzata e la forza e l’impegno dei nostri sostenitori e simpatizzanti raggiungeremo questi traguardi” dichiara l’ex sindaco di Alghero e attuale Consigliere regionale Marco Tedde.