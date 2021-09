Verso la Consulta del Parco, pubblicato l’avviso

ALGHERO – Il Parco avrà la sua Consulta. Avviato l’iter per la definizione dell’organismo utile a raccordare ulteriormente l’attività di Casa Gioiosa con il Territorio. L’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte” rende noto che è indetta la procedura pubblica per manifestazione di interesse ai fini della nomina dei membri della “Consulta del Parco”. A partecipare all’avviso potranno essere i rappresentanti legali delle associazioni ecologiche naturalistiche riconosciute, delle categorie dell’artigianato e del commercio, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni culturali e sportive, da cui risulti un nominativo/referente prescelto dalla stessa Associazione quale componente della Consulta del Parco. La Consulta del Parco, nominata dall’Assemblea dell’Ente secondo apposito iter di nomina e con mandato pari alla durata dell’Assemblea, sarà composta da un massimo di n.06 membri, e presieduta dalla Direzione dell’Ente. I componenti della Consulta esprimono parere non vincolante negli atti di programmazione, di indirizzo e regolamentari dell’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte”.

Tale Organo consultivo può, inoltre, di propria iniziativa, formulare proposte e osservazioni agli altri organi dell’Ente di gestione, i quali sono tenuti a prendere in esame i pareri, le proposte e le osservazioni e ad esprimere motivatamente le proprie determinazioni in merito. Non possono far parte della Consulta i componenti dell’Assemblea. I soggetti proponenti interessati alla presente procedura dovranno far pervenire esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: parcodiportoconte@pec.it entro le ore 12:00 del giorno 04 Ottobre 2021, l’istanza di partecipazione, redatta in lingua italiana sul modulo predisposto dall’avviso pubblicato nell’Albo Pretorio del Parco, nel sito dell’Ente stesso (algheroparks.it) e anche nell’Albo Pretorio del Comune. L’oggetto della PEC dovrà essere il seguente: “Istituzione Consulta del Parco. Nomina componenti”, con il relativo mittente.