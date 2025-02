“Verità sulla lottizzazione a Calabona a costo di lasciare la politica”

ALGHERO – “Il 15 luglio 2024, al primo consiglio comunale, votammo per il piano di lottizzazione del Calabona. Così come accadde per le boe al Parco di Porto Conte – anzi, forse anche peggio – non avemmo il minimo tempo di studiare le carte e approfondire la situazione.

In quel momento, ci trovammo di fronte a una scelta che sembrava obbligata e logica: votare “no” avrebbe significato esporre il Comune a costi aggiuntivi per arrivare comunque alla stessa conclusione (questo è quello che fu detto) e, soprattutto, rischiare di apparire come colui che voleva “spaccare” la maggioranza fin dall’inizio.

Ma col senno di poi, riconosco una cosa: ho sbagliato.

Ho sempre creduto che la crescita personale e politica passi dalla capacità di riconoscere i propri errori.

E, anche a distanza di tempo, chiedere scusa ha un valore. Il mio errore, che giustifico perché mi rivedo come una persona che stava appena iniziando, fu la paura: paura di alzarmi e andarmene perché non avevo gli strumenti per prendere una decisione consapevole.

Il primo mese per noi nuovi consiglieri fu un periodo di rodaggio e collaudo.

Oggi voglio ripercorrere quel tempo con maggiore maturità e strumenti adeguati per rivalutare seriamente quelle scelte.

Per molti questa mia decisione potrà sembrare folle.

Per me, invece, è un atto di consapevolezza e responsabilità, perché credo sia giusto fare luce su ogni dettaglio prima di confermare o rivedere una posizione presa.

Nei prossimi giorni chiederò accesso agli atti per ricostruire 30 anni di storico sulla lottizzazione del Calabona.

Voglio conoscere ogni singolo passaggio, e se mi renderò conto di aver sbagliato, chiederò di riportare la questione in consiglio comunale.

Non so se sia una scelta politicamente intelligente, ma so che è quella che mi permetterà di dormire con la coscienza pulita. Anche a costo di salutare tutti e tornare alla mia bella e tranquilla vita fuori dalla politica”.

Marco Colledanchise, consigliere comunale Futuro Comune