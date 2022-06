“Vandali e attentati, agenti municipale a piedi e anche di notte”

ALGHERO – “L’ennesimo episodio di vandalismo notturno, aggiunto ai ripetuti attentati alle attività commerciali del centro storico, pongono seriamente il tema della sicurezza in città.

Riteniamo debba fare tutta la propria parte anche l’amministrazione comunale, insieme alle altre forze dell’ordine. Serve uno sforzo straordinario anche in termini di risorse per attivare in città un turno notturno della polizia urbana. Ci auguriamo che vengano ripristinati in servizio i vigili di quartiere, su più turni, anche notturni, grazie ad un progetto speciale e sempre più essenziale, che va pagato ai sensi di legge.

Va allargata la videososveglianza a tutto il centro storico e le attività che quotidianamente cercano di attivare degli strumenti di protezione vanno sostenute dall’Amministrazione sia a livello burocratico che a livello economico.

Ma soprattutto le attività non devono sentirsi sole, i loro sforzi vanno messi in rete con il supporto dell’amministrazione e delle forze dell’ordine. Bisogna far tornare l’alguer veglia un posto sicuro dove investire e aprire una attività e si deve assolutamente evitare che la notte la città vecchia continui a essere terra di nessuno, preda di vandali, balordi e delinquenti”.