Ute, nuovi appuntamenti in Dad

ALGHERO – Nuovi appuntamenti in D.A.D (Didattica a Distanza) all’Università delle Tre Età di Alghero. Dalla presidenza comunicano che Martedì 26 gennaio alle ore 16.30 , in modalità Didattica a Distanza, il Professor Nicola Salvio già Dirigente Scolastico, Regista e Autore Teatrale, Scrittore, presenterà il Suo Libro :”C’ero una volta io”. Giovedì 28 gennaio alle ore 16.30 in modalità Didattica a Distanza, la Professoressa Enza Castellaccio, Docente di Greco e Latino , terrà la seguente Conferenza: “Storie di Bambini scomodi. Dalla Mitologia Classica alla Letteratura Contemporanea”.