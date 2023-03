“Unità e soluzione dei problemi, altrimenti meglio voto anticipato”

Bene l’intervento della maggioranza, teso a creare la necessaria coesione e non a contrapporsi a forze amiche. Occorre vigilare per non cadere, seppur in buona fede, nelle strumentalizzazioni dell’opposizione. Che, peraltro, fa il suo mestiere. L’episodio che ha caratterizzato l’ultima seduta del Consiglio Comunale ci impone di serrare le fila. In questo momento di crisi economica che rischia di ingenerare problemi sociali è indispensabile accantonare i legittimi ma spesso fuorvianti individualismi e far emergere una costruttiva coesione delle forze di maggioranza. È nostro dovere affrontare i problemi in modo corale e mettere in campo soluzioni incisive e rapide. Gli algheresi hanno necessità di una maggioranza e di una Giunta che con senso di responsabilità sciolgano i nodi che rallentano il percorso delle nostre imprese e complicano la vita delle famiglie. Specie i nodi che attengono alle deleghe dello sviluppo economico, che necessitano di essere corroborate con scelte incisive che uniscano la maggioranza verso le mete che ci siamo posti all’inizio della consiliatura e durante il suo svolgimento. Per i medesimi motivi è indispensabile che tutti i consiglieri di maggioranza garantiscano la loro presenza in aula e la loro partecipazione ai lavori consiliari, anche in termini di proposte, approfondimento e studio degli argomenti. Troppe volte abbiamo assistito ad assenze, non sempre giustificate e giustificabili in questo difficile contesto economico e sociale, che hanno creato disagi ai lavori consiliari. Assenze che a volte sono state caratterizzate da un senso di responsabilità evanescente e che hanno creato e creano difficoltà ad alcuni partiti che si sono visti minare la loro autorevolezza e la loro rappresentanza agli occhi degli algheresi, della maggioranza e di tutti i gruppi politici. La parola d’ordine è e deve essere “No agli individualismi e si alla condivisione e alla coesione”. Oggi sarebbe irresponsabile mettere in discussione il perimetro politico della maggioranza. La collocazione dei consiglieri e dei gruppi non può essere altalenante o ambigua. Alghero ha necessità di una maggioranza e di una Giunta che discuta e faccia scelte e adotti provvedimenti per sciogliere i nodi che incidono sulle imprese e le famiglie. Se dovessimo accertare che questi obbiettivi non sono raggiungibili l’onestà intellettuale che ci deve sempre contraddistinguere imporrebbe di ridare la parola ai cittadini”.