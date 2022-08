Ungias Galante’, tolta l’isola al via la bonifica: più decoro

ALGHERO – A seguito delle operazioni di smantellamento dell’isola Ecologica di Ungias Galantè, l’Amministrazione sta provvedendo ad un importante lavoro di bonifica dell’area dove giacevano i cassonetti.

L’area infatti, benché si trovasse a pochi centinaia di metri dall’Ecocentro, è stata oggetto per anni di continui abbandoni di materiali inerti, resti di lavorazione edile e tanto altro che l’Amminsitrazione sta facendo rimuovere con i mezzi meccanici del settore Ambiente. In questi giorni si attendono gli esiti che permetteranno di identificare la tipologia di rifiuti ( inerti, rocce da scavo etc) al fine di poter procedere al loro corretto smaltimento/recupero. Già dalla giornata di domani i rifiuti rimossi potrebbero esse caricati su appositi cassoni scarrabili per il loro corretto conferimento.