Un Pensiero per te, l’Albero di Natale: lavori in corso |video

ALGHERO – Fervono i preparativi, all’interno dell’ex mercato Ortofrutticolo di Alghero, per la realizzazione dell’Albero di Natale. “Un Pensiero per te”, questo il titolo del progetto che vede la sua nuova veste ispirata allo Stemma araldico della Città di Alghero. A farla da padrone i colori turchese e oro che ricordano anche le bellezze naturalistiche della Riviera del Corallo. Al lavoro, come ogni anno, gli studenti del Liceo Artistico F. Costantino di Alghero a cui si aggiungono ragazzi e ragazze di “Scienze Umane” (le classi del biennio del Liceo Artistico e 7 studenti della classe 2D di Scienze Umane). Coordinati dal flower interior designer algherese Tonino Serra e seguiti da vicino dai docenti dei due plessi, i giovani “artigiani” preparano cgli allestimenti che faranno da corollario all’Albero che, seppur unico, rappresenta la tradizione, la continuità e soprattutto battezza l’avvio del mese di eventi per il Cap d’Any con la sua inaugurazione in Piazza Porta Terra il giorno dell’Immacolata (8 dicembre 2021) dalle ore 18.