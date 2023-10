Un gemellaggio tra prelibatezze e unicità: foto e video della giornata al Parco

ALGHERO – Ieri mattina a Casa Gioiosa la conferenza di presentazione del “Gemellaggio Enogastronomico” tra le città di Alghero e San Michele all’Adige (TN), alla presenza di Alessandro Cocco, delegato al Turismo e Cultura della giunta guidata da Mario Conoci, e della sindaca Clelia Sandri. Con loro il presidente del Parco Raimondo Tilloca col direttore Mariano Mariani e la presidente dell’Associazione Ristoranti Regionali Cucina Doc Marinella Argentieri Serio. Un’importante iniziativa che si inserisce nel calendario per il mese di novembre di attività legate alla valorizzazione dell’enogastronomia promosse dall’Amministrazione, al fine di destagionalizzare i flussi turistici. Durante l’incontro è stata data evidenza alle peculiarità che uniscono le due città, entrambe “territori di confine” e con unicità di grande valore legate proprio all’enogastronomia. E’ stata inoltre ricordata la figura di Franco Serio, già vicesindaco di Alghero e guida visionaria e lungimirante dell’allora Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo.

Nella serata ha preso forma il gemellaggio enogastronomico nello splendido scenario dell’Hotel Corte Rosada, alla presenza del Sindaco Mario Conoci, del Presidente del Parco Tilloca, dell’assessore Cocco, del presidente dei Domos e referente per la Confraternita Enogastronomica del Nord OVest Sardegna Di Gangi e del sindaco di San Michele d’Adige Sandri, insieme ad alcuni ospiti locali e non, è stato proposto un menù d’eccezione che ha coniugato le prelibatezze e unicità enogastronomiche delle due cittadine. Infine si è suggellato, dopo il racconto di alcune pietanze da parte di Giovanni Fancello, anche il gemellaggio delle due squadre che hai fornelli hanno creato in piatti della serata con l’introduzione di Anna Moroni, noto volto tv e amante di Alghero e della sua cucina.

Seguono le dichiarazioni video di Alessandro Cocco e della sindaca di San Michele all’Adige, Clelia Sandri e di Marinella Argentieri