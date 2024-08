“Un amor de monja”, grande successo a Girona

ALGHERO – Venerdi 29 agosto, nel Teatro dell’Auditori Josep Viader della Casa della Cultura di Girona, sold out per il monologo “Un amor de monja”, con un pubblico molto attento sia alla storia raccontata nel testo che alla diversità linguistica del catalano di Alghero al FITAG, Festival Internacional de Teatre Amateur arrivato alla 24° edizione con una serie di eventi dal 27 al 31 di agosto.

Un festival organizzato dalla Diputació de Girona, che accoglie gruppi di teatro di tutto il mondo che si sono esibiti nel territorio della provincia.

Evento incentrato sulle diversità di cultura e di linguaggio nel quale per la prima volta è stato dato spazio anche alla nostra variante linguistica con lo spettacolo “Un amore di suora”/Un amor de monja”, testo dello scrittore Massimiliano Fois (Edicions de l’Alguer, 2023) tradotto nel catalano algherese da Elisabetta Dettori, che oltre a recitare sul palco ne ha curato la regia con le musiche originali di Quirico Solinas.

Il monologo è arrivato alla sua 14esima replica, undici in lingua italiana e tre in algherese. Il festival di Girona quest’anno ha accolto compagnie italiane, ucraine, algerine, polacche, marocchine oltre a rappresentanti di València, País Basc, Madrid, Castella – la Manxa i Navarra, Catalunya i Girona. Per il monologo, molto apprezzato, si preannunciano nuove date in Catalogna e in tutta Italia. (foto di Josep Burset)