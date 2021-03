Ufficio Europa, Conoci accoglie nostra proposta

ALGHERO – “Apprendiamo con soddisfazione che il sindaco Conoci ha accolto le nostre sollecitazioni per la creazione di una struttura comunale, una sorta di “Ufficio Europa”, attrezzata per partecipare ai bandi e per predisporre progetti per intercettare le straordinarie risorse finanziarie che a breve arriveranno dall’UE. Partecipando anche alla programmazione della futura Città Metropolitana di Sassari. E’ peraltro recente la notizia secondo la quale nella ripartizione delle risorse 2021 -2027 la Sardegna solo per fondi strutturali potrà contare su 2 miliardi e 625 milioni di euro. A queste ingenti risorse si sommeranno i fondi del Recovery fund. Il Comune di Alghero deve potersi inserire in modo autorevole e collaborativo all’interno della governance multilivello che mette in comunicazione la UE e gli uffici delle pubbliche amministrazioni isolane. Occorre agire rapidamente affinché il Comune di Alghero possa contare su una struttura con un Dirigente e collaboratori dotati della necessaria formazione e di sufficiente esperienza per proiettare l’Amministrazione nello spazio UE e che abbia la capacità di tessera una tela che comprenda strategie locali, quelle regionali e quelle dell’unione Europea. Ingentissime risorse che devono essere intercettate e spese bene per realizzare in tempi rapidi un futuro migliore per la Alghero dei prossimi decenni, con opere pubbliche strategiche e sostenendo gli investimenti e la crescita delle imprese isolane. Ma anche costruendo per i cittadini algheresi una sorta di “finestra” sull’ Unione Europea, per consentire loro di accedere in tempi rapidi a flussi di informazioni e di conoscenza della programmazione europea nelle politiche legate alla istruzione, cultura, giovani, ambiente e turismo”

Nunzio Camerada – Forza Italia

Nina Ansini – UDC

Monica Pulina – Gruppo Misto

Giovanni Monti – Gruppo Misto

Giuliano Tavera – PSD’Az