Udc, dichiarazioni del Sindaco Conoci

ALGHERO – “Sulle questioni poste dall’Udc, da quanto ho appreso, mi pare che ci sia la necessità di un confronto in maggioranza. Questioni che oggettivamente l’Udc sta ponendo sul tavolo in questo momento. Da parte mia c’è sempre stato il massimo ascolto, la massima condivisione e la massima volontà alla condivisione, anche perché le mie porte in Comune sono sempre aperte tutti i giorni e sempre lo saranno, proprio per fare dell’Amministrazione l’Amministrazione di tutti. Non mi pare che ci siano stati osservatori esterni o neutrali che abbiano osservato dall’esterno: tutti hanno partecipato nell’ambito dell’Amministrazione comunale come nelle partecipate, dove le responsabilità non sono inferiori, prendiamo ad esempio quella del Parco. Se ci sono problemi di assetti, argomento prevalente di cui si è discusso, è un discorso che si vedrà in maggioranza. Di sicuro nessuno si può tirare fuori dalla straordinaria attività dell’Amministrazione fatta fino ad oggi, e mi dispiace che ci siano alcuni distinguo, sui quali però faremo chiarezza. Prendo spunto da una frase che ho sentito dal capo dell’Udc che dice che “in maggioranza si sta finché si condividono gli obbiettivi e i percorsi, quando non si condividono più, non si sta più in maggioranza”. Concetto che mi trova concorde. Di sicuro, e questo lo posso garantire, non consentirò che qualcuno stia in maggioranza e contemporaneamente da fuori spari sentenze o giudizi contro chi sta lavorando, stando appunto in posizione di osservatore neutrale”.

Mario Conoci, sindaco di Alghero