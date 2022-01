Tutto pronto ad Alghero per il grande motocross

ALGHERO – Tutti i grandi nomi del circuito mondiale si daranno battaglia nella Riviera del Corallo per la prima uscita della stagione agonistica. Presentata oggi ad Alghero la prima prova degli Internazionali d’Italia 24MX Series in programma domenica prossima. Il circuito del Lazzaretto, con sua straordinaria ambientazione sarà il primo vero banco di prova per l’avvio del campionato del mondo. Oggi è stato illustrato l’evento dal Sindaco di Alghero Mario Conoci, con l’Assessore allo Sport Maria Grazia Salaris, il presidente del Moto Club Sardegna, Gian Domenico Nieddu, ente organizzatore dell’evento in collaborazione con Agrisport Zia Maria e con il Moto Club Lazzaretto di Alghero grazie al contributo dell’Assessorato allo Sport della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero. Con loro il campione di enduro e protagonista delle grandi prove della Dakar, Luca Manca, anch’egli facente parte del comitato organizzatore dell’evento. Per la terza volta che gli Internazionali d’Italia fanno tappa ad Alghero, dopo le edizioni del 2016 e dello scorso anno. Tutti presenti i big del circuito, un vero e proprio premondiale: il campione del mondo in carica Maxime Renaux (FRA), Tim Gajser (SLO), quattro volte iridato e terzo l’anno scorso nella MXGP, Jorge Prado (ESP) il giovanissimo campione del mondo della MX2. Presenti i team ufficiali Honda, Yamaha, Kawasaki, Beta, Fantic e GAS GAS, per un totale di 96 partecipanti, dei quali 44 stranieri provenienti da 17 nazioni. A causa della situazione epidemica, il #01round degli Internazionali d’Italia di Alghero si terrà a porte chiuse, così come quello successivo di Riola Sardo. Tuttavia, le gare potranno essere seguite in diretta streaming sul sito di federmoto.tv