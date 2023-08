“Tributi, taglio oneri e sanzioni: Forza Italia vicino famiglie e imprese”

ALGHERO – Un’importante boccata di ossigeno per le famiglie e le imprese algheresi. Così il gruppo consiliare e il direttivo di Forza Italia commentano le misure in materia tributaria approvate recentemente dal Consiglio Comunale e illustrate nei giorni scorsi nel corso di un incontro pubblico.

Il Comune di Alghero ha aderito convintamente alla cosiddetta Rottamazione quater e definito il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse in fase coattiva, così come proposto dall’assessorato alle Finanze guidato da Giovanna Caria. Grazie a queste misure, anche i contribuenti algheresi potranno definire la loro posizione con il pagamento del solo capitale e delle spese, senza accollarsi sanzioni, interessi e oneri di riscossione. Un ulteriore beneficio è che, una volta presentata la domanda, il concessionario – in questo caso Step o Secal – non può avviare nuove azioni esecutive o cautelari e, se queste già avviate, si interrompono.

Va sottolineato che il Comune di Alghero ha aderito da subito a tutte le misure previste dalla legge finanziaria (annullamento totale carichi ader fino a 1000 euro, annullamento parziale dei carichi ader sopra i 1000 euro, definizione agevolata delle liti) e che su questa misura si è concentrato maggiore interesse vista la sua portata (coinvolge infatti tutta l’attività svolta da Step in forma particolarmente aggressiva negli ultimi anni per quasi 40milioni di euro), dapprima come attività di sensibilizzazione finalizzata ad estendere tale misura anche a comuni come il nostro (cosa avvenuta con l’emendamento nella legge di conversione del cosiddetto Decreto bollette) e successivamente predisponendo da subito tutti gli atti necessari per rendere la misura operativa quanto prima sul nostro territorio.

Rivolgiamo dunque un plauso alla nostra assessora Giovanna Caria, che sin da subito ha messo in campo le azioni necessarie per poter aderire concretamente a queste importanti misure che, sempre in un contesto finalizzato a umanizzare i tributi, vanno incontro alle famiglie e imprese algheresi, allentando la pressione fiscale. Si tratta di un ulteriore segnale dell’attenzione messa in campo da Forza Italia per presentare proposte concrete e tangibili che vadano a beneficio dei nostri concittadini.