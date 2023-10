Tributi, “altro che umanità, dalla Step all’Agenzia delle Entrate”

” Contro ordine Compagni ” potremo definire così quello accaduto

l’altro giorno in consiglio comunale con il via libera dato dalla

maggioranza di destra all’utilizzo per la riscossione delle infrazioni

del codice della strada ( multe ) dell’agenzia delle entrate ex

equitalia con buona pace di quello detto e fatto in questi ultimi anni,

dove non è stato rinnovato il contratto alla Step ritenuta troppo

aggressiva verso il cittadino optando sulla partecipata SECAL definita

più “umana” e in fase di grande ristrutturazione e potenziamento interno

( almeno a parole ) ristrutturazione e potenziamento mai avvenuto.

Passati più di 4 anni (e dopo aver incassato tanto ) si ritorna al

passato si toglie la Step nome pesante ad Alghero e si passa all’

agenzie delle entrate che tenera non è mai stata con buona pace delle

cose dette nella precedente campagna elettorale ( stop alla STep ) e via

libera con SECAL ma era solo campagna elettorale ora si riparte da capo

e la SECAL sta al palo in attesa del ventilato potenziamento promesso

dalla destra cittadina”

Mimmo Pirisi, capogruppo PD