“Treno a idrogeno, basta tentennare: Cacciotto decida”

ALGHERO – “Ancora una volta viene messo in discussione la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Sassari – Aeroporto – Alghero centro.

Una infrastruttura che, con tutte le modifiche necessarie così come suggerito dai comitati e abitanti dell’agro di Alghero maggiormente interessati dal passaggio del tracciato, permette di collegare centri ed infrastrutture dell’intero nord Sardegna, oggi decisamente in ritardo in termini di infrastrutturazione.

Peraltro si tratta di una infrastruttura che permetterebbe, sia nel caso di motrice elettrica che ad idrogeno, di trovare una soluzione al problema delle emissioni generate dal settore trasporti sfruttando energia pulita e a impatto zero”. Ad intervenire il direttivo cittadino della Lega con la segretaria Monica Chessa e il dirigente Salvatore Carta.

“Peraltro la realizzazione dell’opera potrebbe risultare di grande importanza, con l’utilizzo dell’acqua dei reflui riversata nello stagno del Calich non utilizzati per scopi irrigui, sfruttando quindi quello che è sempre stato un problema , per la produzione di energia pulita e proteggendo la salute della laguna”.

“Pare quindi ingiustificata questa contrapposizione a prescindere. Un progetto che può ben essere migliorato con il dialogo e confronto ragionando in termini di servizio per la comunità. Ma occorre assumere con chiarezza una decisione che, fino ad oggi, l’Amministrazione comunale ha evitato di assumere, per equilibrismi elettorali, che mettono in secondo piano l’interesse dell’intera città e dei cittadini di tutta l’area vasta.” concludono i dirigenti della Lega.