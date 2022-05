Tratta P. Torres-Savona, rilancio dello scalo marittimo

CAGLIARI – Ieri mattina il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais, insieme all’Assessore regionale ai Trasporti Giorgio Todde e agli amministratori dei Comuni di Sassari, Porto Torres, Alghero e Stintino, ha partecipato all’inaugurazione della nuova linea marittima Porto Torres-Savona della Grimaldi Lines.

“La Sardegna accresce i suoi collegamenti navali – dichiara il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais -e la tratta che si inaugura oggi a Porto Torres rappresenta un importante segnale di ripartenza della nostra isola”.

“La nuova linea della Grimaldi Lines garantirà il collegamento con Savona attraverso tre corse settimanali sino al 31 dicembre – sottolinea Michele Pais – con un potenziamento durante la stagione estiva, dal 1 luglio al 18 settembre dove le corse saranno quotidiane esclusa la domenica”.

“La Regione Sardegna, grazie al costante lavoro del Presidente Christian Solinas e dell’Assessore Giorgio Todde, è impegnata a tutto campo per rafforzare in modo efficace la continuità territoriale marittima. Quella di oggi – conclude il Presidente Pais – è stata un’occasione per riflettere sullo sviluppo dello scalo di Porto Torres, che merita tutte le attenzioni affinché vengano sempre più potenziate le tratte commerciali e passeggeri nei collegamenti con la penisola, rilanciandone anche il ruolo come infrastruttura fondamentale per la crescita di tutto il nordovest della Sardegna”.