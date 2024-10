Terreni Punta Giglio e piscina, “Dove erano Cocco e Di Gangi durante gli scorsi 5 anni?”

ALGHERO – Rigettano al mittente le critiche. Sono i coordinatori di Orizzonte Comune, partito presente in Consiglio Comunale e con l’assessore Selva (“a metà con Città Viva”) in Giunta, Grimaldi e Lepri a difendere l’operato dell’assessore Daga e ovviamente del Sindaco Cacciotto riguardo “l’operazione Borgosesia” con l’avvio delle pratiche per l’acquisto dei terreni di Punta Giglio.

“A volte ritornano! Ci vuole davvero una bella faccia di cartone per fare certe affermazioni! È con grande stupore che apprendiamo alcune riflessioni a voce alta ,fatte dal coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia e dal suo capogruppo in consiglio comunale. Criticano la scelta di questa amministrazione sulla acquisizione dei terreni tra Punta Giglio e Capocaccia ed a loro dire sarebbe più opportuno destinare quelle risorse per terminare i lavori della piscina. La domanda sorge spontanea : Ma perché non lo hanno fatto loro nei precedenti 5 anni di amministrazione? Dove erano i loro compagni di viaggio in tutto quel periodo meraviglioso per Alghero ? Sarebbe auspicabile che anche FdI si mettesse a svolgere il proprio ruolo di opposizione in maniera trasparente e costruttiva, mettendo da parte le bandiere e pensando finalmente agli interessi della città di Alghero e degli algheresi.

Circolo Orizzonte Comune Alghero