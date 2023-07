Tennis, torneo di “doppio giallo”: vince la coppia Daga – Simbula

ALGHERO – Grande successo del torneo di doppio giallo in notturna presso il nostro club, da lunedi circa 55 partecipanti diretti dal giudice arbitro del circolo Giuseppe Calise , si sono dati battaglia in un super torneo con la formula del long-set a 9 game, che si e’ concluso con la vittoria della coppia formata da Enrico Daga e Daniele Simbula (al suo ennesimo torneo vinto) che in finale hanno battuto sul campo n.1 , per 9/4 dopo una gran bella partita con colpi spettacolari da ambo le parti, la coppia formata da Gianni Fois e Roberto Sanna .

Un applauso anche ai semifinalisti e tutti gli altri partecipanti che hanno dato battaglia fino all’ultima volee’, alla fine del torneo cerimonia di premiazione e terzo tempo finale , ricordiamo inoltre che nel mese di luglio ci sara’ un torneo regionale giovanile che iniziera’ domenica 16 , a breve usciranno tutte le info.