Tennis Tavolo, “Il Cancello” vince il campionato regionale a squadre

ALGHERO – “Ieri svolto a Guspini la finale dei play off del campionato Sardo Master a squadre, il Cancello con i suoi atleti Christian Mulas, Marco Tiloca,Carmine Niolu e Fabio Costantino riescono ad accedere alla fase finale dei play off a Guspini. Nella prima fase eliminatoria scendono in campo per il primo incontro il Carbonia contro il Cancello, ma la superiorità degli atleti algheresi di Christian Mulas e Carmine Niolu, si vede subito con un 3 a 0 netto per il Cancello.

Nel secondo turno di finale il Cancello incontra i padroni di casa del Guspini.

Il Guspini schiera in campo due atleti di calibro Massimo Boccia e Fabrizio Melis, si inzia la sfida

con i padroni di casa che dopo tre mach combattuti Broccia ha la meglio su Mulas.

Nel secondo incontro Niolu dopo cinque set si impone su Melis e lo stesso Niolu batte 3 a 1 Boccia.

Sul 2 partite pari il Guspini fa scendere in campo Sergio Vacca un giocatore di esperienza contro il

pongista algherese Christian Mulas,ma la superiorità di Mulas nei suoi block e topspin di diritto

hanno la meglio su Vacca, dopo tre set a zero i giocatori Christian Mulas, Carmine Niolu e la

squadra il Cancello con il presidente Marco Tiloca e Fabio Costantino si Laureano campioni Sardi a

squadre.

L’evento ha raccolto la partecipazione di diverse società provenienti da tutta la Sardegna e ha

confermato, ancora una volta, l’alto grado di sviluppo della disciplina nelle società sarde. Le

squadre in gara sono state diverse, con alcuni sodalizi che hanno presentato moltissimi giocatori di

spessore”.