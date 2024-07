“Tariffe TARI, irresponsabile ritardo della precedente amministrazione”

ALGHERO – “Il nuovo Consiglio Comunale di Alghero si è trovato, nella seduta di lunedì, a dover approvare d’urgenza le tariffe TARI, un atto dovuto ereditato dalla precedente amministrazione di destra. Questa situazione evidenzia una grave mancanza di responsabilità da parte delle forze politiche che hanno governato la città negli ultimi cinque anni.

La precedente amministrazione, pur avendo a disposizione tutti gli elementi necessari, ha deliberatamente evitato di approvare le nuove tariffe TARI entro i termini previsti. Il motivo appare evidente: non volevano assumersi la responsabilità degli aumenti in piena campagna elettorale, preferendo lasciare questa incombenza alla nuova amministrazione.

Questo ritardo calcolato ha esposto la città al rischio di un grave danno erariale, costringendo il nuovo Consiglio ad agire con urgenza per evitare conseguenze negative per i cittadini. È importante sottolineare che lo slittamento dei termini di pagamento non è una modifica al regolamento, come erroneamente sostenuto dall’opposizione, ma una disposizione stabilita dal Governo con un emendamento al “decreto coesione” (decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60).

È deludente constatare che, di fronte a questa situazione, l’opposizione di destra si sia limitata a sollevare cavilli procedurali, senza entrare nel merito delle tariffe o spiegare le ragioni del proprio operato. Hanno preferito comportarsi da “azzeccagarbugli” piuttosto che affrontare le proprie responsabilità politiche.

Il Movimento 5 Stelle ribadisce l’importanza di una gestione trasparente e tempestiva della cosa pubblica, nell’interesse dei cittadini e non del tornaconto elettorale. Continueremo a vigilare e a denunciare comportamenti che mettono a rischio il bene comune per meri calcoli politici”.

Movimento 5 stelle Alghero