Tari, “Da Daga e Pd polemiche stantie: cancellino sanzioni e interessi”

ALGHERO – “Diciamo No alle polemiche stantie del Pd e di Daga. Cacciotto e Daga cancellino le sanzini e interessi”. Così il Gruppo consiliare commenta l’ultimo intervento del PD in materia di TARI. Gli esponenti politici azzurri sottolineano che la preoccupazione di Forza Italia è ed è sempre stata unicamente quella di dare soluzioni serie e concrete ai problemi e ai bisogni dei cittadini. E la crescita del partito ad Alghero, in Sardegna e a livello nazionale dimostra che i cittadini lo hanno capito.

L’assessore Daga e il PD confermano, invece, di non avere argomenti che giustifichino le mancate risposte ai cittadini e cercano in modo maldestro di attribuire la responsabilità delle loro negligenze a chi li ha preceduti, dimostrando tra l’altro di non conoscere neppure i fatti. Un’altra chiave di lettura del singolare atteggiamento di Daga e del PD è anche la loro ostilità verso la partecipata Secal. Tanto che nel 2016 contribuirono a deliberare la messa in liquidazione di Secal e il successivo affidamento della riscossione coattiva alla Step.

Le dichiarazioni del PD hanno l’evidente scopo di anestetizzare i cittadini circa le accuse di immobilismo che da più parti, anche della maggioranza, vengono mosse contro l’assessore Daga che dello spostamento di 4 sedie ha cercato simpaticamente di creare un caso nazionale. Ma riteniamo di dover riportare la discussione sul nostro obbiettivo principale, che è quello di dare risposte efficaci e più che mai tempestive per alleviare i cittadini dalle vessazioni a cui oggi sono sottoposti. Cacciotto e Daga accantonino le sterili polemiche, prendano atto della buona fede dei contribuenti algheresi e rettifichino gli avvisi TARI, eliminando sanzioni ed interessi come richiesto anche dal Presidente Sartore .E sospendano i termini di pagamento per gli avvisi relativi al 2020 e al 2021, anche alla luce della sovrapposizione della TARI per l’annualità del 2024 -chiude il Gruppo di Forza Italia