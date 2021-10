Surogheddu e Pnrr, l’opposizione incalza Conoci

ALGHERO – “Sveglia al Sindaco Conoci e al Presidente Solinas sul ritorno alla produttività per Surigheddu e Mamuntanas. I consiglieri di minoranza con mozione firmata dai gruppi Per Alghero, Pd, Futuro Comune, Sinistra in Comune e Cinquestelle, chiedono sia mantenuta la vocazione specifica del compendio di quasi 1200 ettari di proprietà regionale: terre fertilissime che potrebbero garantire sbocchi occupazionali e imprenditoriali per il territorio. Subito un progetto operativo da definire con l’ausilio della commissione consiliare competente – chiedono Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Mimmo Pirisi, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo, Maria Antonietta Alivesi, Giusi Di Maio e Mario Bruno – in cui il compendio nella sua unitarietà svolga una funzione fondamentale a servizio dell’intera filiera agricola: produzione, trasformazione, commercializzazione e didattica. E immediatamente – afferma la mozione – condividere la progettualità comunale con il proprietario dell’area, la Regione, chiamando in causa il presidente Solinas e reperendo le risorse anche dal PNRR. Essenziale il mantenimento dell’unitarietà del compendio. I consiglieri di opposizione insomma chiedono sia il consiglio comunale a decidere subito sull’utilizzo delle terre da un potenziale produttivo davvero rilevante per l’intero nord ovest della Sardegna”.

