Suoli Pubblici, Consiglio unanime vota proposta Fdi: “Avevamo ragione, ora si riscrive”

ALGHERO – “Bene l’approvazione unanime da parte del Consiglio comunale della risoluzione presentata dal capogruppo di Fratelli d’Italia Alessandro Cocco, e sottoscritta da tutti i gruppi politici, con cui si riconosce la necessità di riesaminare il nuovo regolamento per la concessione del suolo pubblico.

La risoluzione impegna l’amministrazione a riportare il testo in Commissione e poi in aula, per accogliere finalmente quelle proposte che possono semplificare le procedure, ridurre i costi, valorizzare chi investe e garantire equilibrio tra fruizione pubblica e libera impresa.

Il nuovo regolamento, seppur appena approvato, è stato già oggetto di rilievi e osservazioni da parte di operatori economici e categorie.

Anche Fratelli d’Italia aveva contribuito, presentando 40 emendamenti puntuali, tecnici e migliorativi, in gran parte però ignorati.

È evidente che all’interno della stessa maggioranza ora sia maturata la consapevolezza che le osservazioni fatte fossero fondate.

Approvando questa risoluzione il Consiglio da i compiti all’assessore Daga. Avevamo definito il lavoro fatto fin qui su questo tema così cruciale come un lavoro frettoloso, che lo stesso Daga ha cercato di scaricare sugli uffici, nel tentativo maldestro di spostare responsabilità che sono esclusivamente politiche.

Anche stavolta Fratelli d’Italia sta dalla parte di chi lavora. Continueremo a farlo anche nella fase successiva, con lo stesso rigore, la stessa competenza e la stessa capacità di proposta che ci ha contraddistinto sin dall’inizio di questo confronto”.

Fratelli d’Italia – Alghero