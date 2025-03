“Suoli Pubblici, atteggiamento punitivo tipico di Sinistra e 5 Stelle”

ALGHERO – “La proposta di nuovo regolamento per la concessione dei suoli pubblici ai pubblici esercizi, tradisce l’impostazione ideologica tipica della sinistra tesa a punire e mortificare chi fa impresa”. A dichiararlo Michele Pais consigliere comunale della Lega in occasione della proposta di modifica del regolamento per la concessione dei suoli pubblici della giunta Cacciotto.

“Una proposta che dietro la scusa nobile della necessaria regolamentazione in ordine le nuove autorizzazioni, risulta essere non solo irricevibile ma assolutamente tardiva rispetto alla stagione ormai alle porte. Un regolamento che non prende in considerazione la tipicità della realtà algherese, con tanti esercizi di carattere stagionale, alcuni per la legge come le concessioni demaniali e chioschi, che da questo regolamento subiscono una sonora punizione nonostante il grande servizio di carattere sociale ed economico economico che tutti riconosciamo” continua Pais.

“Una posizione rimarcata anche delle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti che hanno bocciato la proposta, proponendo il differimento dell’approvazione, consentendo agli esercenti di adeguarsi con il necessario preavviso, e non a meno di 15 giorni dall’avvio della stagione”.

“La verità è che la giusta necessità di regole, è solo la foglia di fico per nascondere un approccio ideologico, punitivo, tipico della sinistra e dei 5 stelle. Faremo, insieme alle associazioni di categoria, che ringraziamo, una battaglia per contemperare i giusti interessi dei cittadini e degli esercizi commerciali. Un equilibrio che questo regolamento è ben distante da trovare” conclude Pais