“Su Polizia Locale se ignorano è grave, se lo sanno e fingono è peggio”

ALGHERO – “I 5 Stelle tentano di confondere le acque, ma i fatti restano: c’è una delibera di Giunta che modifica i requisiti per accedere al bando della Polizia Locale. Altro che atto tecnico: è una scelta politica, restrittiva e opaca, approvata il 28 aprile, un giorno prima della pubblicazione del bando. Se non lo sanno, è grave. Se lo sanno e fingono, è peggio.” Così Pino Cardi, Alessandro Cocco e Alessio Auriemma rispondono al comunicato dei 5 Stelle.

“Le nostre osservazioni sono puntuali: con la scelta della sinistra vengono introdotti requisiti discutibili, differenziazioni arbitrarie e vicoli ciechi per la partecipazione allo stesso bando, senza contare il danno fatto ai giovani già formati e in servizio.”

“Sulla competenza dei 5Stelle e la loro conoscenza dell’amministrazione, per ora, sorvoliamo. Se non stessimo parlando di cose serie verrebbe da ridere. Certo non accettiamo lezioni da loro: non serve ricordare i disastri che hanno combinato al governo e che ora continuano a combinare in regione con la Todde.”

“Il silenzio del resto della maggioranza dice tutto. Da chi governa ci aspettiamo serietà, non difese d’ufficio basate su bugie.”