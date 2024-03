“Storie infinite, piove e si allaga la scuola di SM Palma”

ALGHERO – “Se le pioggie di questi giorni stanno risolvendo I problemi delle

campagne non possono dire altrettanto gli alunni nella scuola di prima

infanzia di santa maria la palma che nei giorni scorsi si sono visti

entrare dai soffitti e contro soffitti importanti quantita’ d’acqua

proprio nelle stesse giornate di pioggia, a nulla sono valsa le

richieste di intervento di manutenzione nei mesi scorsi e addirittura

dell’estate scorsa periodo più idoneo per certi interventi manutentivi

ma dell’assessorato competente nessuna risposta è I risultati sono ben

visibili nella struttura, ci auguriamo che I solleciti di questi giorni

possano finalmente trovare risposta sapendo che in quella struttura a

parte gli interventi tampone di queste ore è necessario un intervento

strutturale sul tetto dell’edificio e in quasi 5 anni di amministrazione

la programmazione su questo intervento è su molti altri e stata

pressochè zero”.

Mimmo Pirisi, cappogruppo PD