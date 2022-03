“Solinas dimentica il Nord-Ovest Sardegna”

ROMA – “Ho letto con non poco sconcerto l’intervista del presidente della Regione Christian Solinas rilasciata al quotidiano La Nuova Sardegna sulla necessità di un’autorità portuale del Nord Sardegna che permetterebbe di gestire meglio i porti della Gallura e di Porto Torres. La ragione è molto semplice: il governatore ha voluto far passare il messaggio che la richiesta e l’esigenza di una seconda autorità portuale, trasmessa con una lettera al ministro Giovannini, nasce in seguito a un profondo coinvolgimento e ascolto di tutti gli attori interessati, quindi sindaci e parlamentari del nord Sardegna. Ma così non è. Solinas fa sponda a Nizzi disinteressandosi completamente del nord-ovest dell’Isola e snobbando un dialogo con i membri delle istituzioni del territorio. Olbia interessa più di Porto Torres e lo spirito di collaborazione per il bene dei cittadini si muove sull’asse Cagliari-Olbia, a discapito del porto turistico e commerciale della Sardegna nord-occidentale”. È quanto dichiara la deputata algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana.