Solinas bis, rosa di donne da FI: c’è anche la Caria

ALGHERO – Colpo di scena in Regione. C’è un’importante novità rispetto all’agognato rimpasto. Forza Italia, messa all’angolo sulla proposta di Marco Tedde viste le rigide indicazioni di Solinas sulla “quota rosa”, avanza tre nomi di donne tra cui un’algherese: sono Maddalena Calia (già eurodeputata nuorese), Ada Lai (dirigente e candidata in parlamento) e, appunto, Giovanna Caria, assessore al Bilancio e vice sindaco di Alghero. A questo punto il governatore non avrebbe più scuse per dare spazio ad un nome proveniente dal Nord Ovest Sardegna che, altrimenti, resterebbe in Giunta non “coperto” da esponenti politici. Oltre che essere, nel caso di un no alla Caria, un boccone amaro da digerire per gli azzurri algheresi, sassaresi e pure per lo stesso Tedde, forse l’ennesimo. Discorso simile per i centristi, perché se non dovrebbero ottenere un secondo assessorato potrebbero lasciare la maggioranza.