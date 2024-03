Sindaco di Cagliari, Forza Italia pronta a dare contributo di persone e idee

CAGLIARI – “Forza Italia è pronta a dare un contributo qualificato di idee, programmi e persone per le elezioni comunali di Cagliari”. Lo ha dichiarato Alessandro Serra, segretario di Forza Italia Grande Città di Cagliari. “La nostra è la seconda forza in città – prosegue Serra- e in continuità con il rilancio conseguito in questa tornata grazie al gioco di squadra che ha caratterizzato la linea regionale e nazionale del partito, il Coordinamento Grande Città si appresta ad affrontare la sfida delle amministrative del capoluogo e la campagna elettorale per le elezioni europee. Per quanto riguarda le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale, il nostro Coordinamento ritiene opportuno proseguire e rilanciare quel filone politico che ha visto il centro-destra protagonista di interventi strategici di ampio respiro, caratterizzato da una visione tesa a proiettare Cagliari sullo scenario europeo e mediterraneo. Con il suo patrimonio naturalistico, culturale, archeologico, culturale, Cagliari può svolgere un ruolo di antesignana di una visione politica che veda la condizione di insularità della nostra Regione come un punto di forza, da valorizzare non solo con politiche compensative, fondamentali per recuperare il divario rispetto ad altri territori europei, ma anche e soprattutto con azioni tendenti a sviluppare pienamente le potenzialità che può esprimere. In virtù di questo bagaglio di progetti, di idee e valori, Forza Italia ritiene di poter proporre agli alleati una figura di esperienza, capace di raccogliere un consenso ampio in città al fine di portare il centro-destra nuovamente alla guida del capoluogo della Sardegna. Siamo pronti a fare le nostre proposte e ad ascoltare i nostri alleati- ha concluso Serra, affinché si arrivi in temi brevi ad una sintesi condivisa e vincente”.