Serie di Commissioni convocate da Mulas: aree idonee, canile, cimitero e Marino

ALGHERO – Serie di Commissioni convocate, per i prossimi giorni, dal presidente Christian Mulas: fissare un Consiglio comunale in merito alla necessità di esprimersi sull’assenza di aree idonee per impianti eolici a terra e in mare nel Comune di Alghero; acquisizione del “Canile Primavera” alla presenza dell’Assessore Selva e il Responsabile del procedimento canile Dott. Gianfranco Mariano; sovralluogo al cimitero con anche verifica della condizione dell’appalto e poi una nuova commissione sulla sanità “con l’obiettivo di evidenziare il lavoro dei presidi algheresi e in particolare l’attività del Marino che deve restare all’interno di una gestione universitaria tramite l’Aou”, cosi Mulas.