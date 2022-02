Segreteria dei Riformatori, dietro-front di Bamonti

ALGHERO – Non sono trascorsi neanche 3 giorni e Alberto Bamonti fa sapere di aver ritirato le dimissioni da segretario cittadino dei Riformatori Sardi. L’annuncio è del 20 febbraio, mentre già ieri è arrivato il dietro-front. Anche se non è pervenuta nessuna comunicazione ufficiale (come sarebbe lecito attendersi in questi casi), sentito lo stesso consigliere comunale, arriva la conferma del passo indietro rispetto la precedente decisione. Scelta che pareva collegata ad un imminente ingresso in Giunta, o forse a qualche criticità interna al partito, ma così, di fatto, non sembra, visto l’immediato rientro nei ranghi del segretario il cui partito è rappresentato in Giunta da Andrea Montis (assessore all’Ambiente).