Sedi Pd ad Alghero e Ittiri per Antonio Sau e Maria Francesca Fantato

ALGHERO – Saranno inaugurate durante il fine settimana le sedi di Alghero e Ittiri a sostegno di Antonio Sau e Maria Francesca Fantato candidati nella lista del PD al Consiglio Regionale della Sardegna per Alessandra Todde Presidente.

Antonio Sau, sindaco di Ittiri ha accettato l’impegno civico a sostegno del territorio che conosce profondamente in tutte le sue difficoltà e potenzialità. “Il nord ovest della Sardegna deve tornare centrale nei programmi del governo regionale e le persone devono poter godere di una qualità di vita migliore, garantite nei loro diritti. Mantengo con orgoglio la mia provenienza politica, quella che a cuore aperto ha caratterizzato ogni mia azione in questi anni e che oggi mi spinge a concorrere, fiero del percorso fatto, affinché le nostre realtà vengano rappresentate come si deve, con slancio, motivazione e forza”.

La sede elettorale di Alghero, in via Lo Frasso 8, sarà inaugurata domattina alle 12 mentre la sede di Ittiri, in via Vittorio Emanuele 123, sarà inaugurata domenica mattina, sempre alle 12.