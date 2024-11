“Secal, nessuna chiusura: sarà potenziata e rilanciata, quello che FI non ha fatto”

ALGHERO – “Nessuna ipotesi di chiusura né tantomeno di liquidazione della SECAL. Forza Italia dovrebbe smetterla di fare allarmismo ed assumere se gli riesce atteggiamenti più responsabili nei confronti dei cittadini.

Si tratta, invece, solo di una modifica ad una precedente delibera di Consiglio Comunale del dicembre 2023 con la quale le entrate da codice della strada erano state escluse dal contratto SECAL per essere affidate all’agente nazionale della riscossione.

Nell’ambito del Progetto entrate, dalla ricostruzione di ciò che attiene i proventi dal codice della strada sono state “rinvenute” entrate riferite ad anni vecchi per le quali si sta cercando di contenere per quanto possibile il rischio di prescrizione. Se questo intervento fosse stato fatto dall’Assessore alle Finanze di Forza Italia, oggi non staremmo qui a dibattere sulle isterie varie dei forzisti.

Il termine per notificare questi atti attraverso l’Agenzia delle entrate riscossioni, che impiegherebbe circa otto mesi per farlo, sono incompatibili con la tutela del credito. Si è pertanto ritenuto di levare all’agenzia delle entrate i crediti suscettibili di possibile prescrizione e notificarli, immediatamente, attraverso un agente privato che potrà essere, preferibilmente, lo stesso con il quale stiamo automatizzando tutto il sistema sanzionatorio in materia di codice della strada. È un lavoro lungo che attiene il Progetto Entrate nella sua interezza, che va nel senso di una gestione corretta e responsabile delle entrate.

Stiamo di fatto facendo ciò che Forza Italia non ha fatto quando ne aveva la responsabilità, ma stiano sereni. La cassaforte degli algheresi sarà gestita in maniera adeguata, con un rafforzamento della dotazione di personale qualificato guidato da un nuovo e motivato Cda autorevole e competente”.

AVS

Città Viva

Futuro Comune

Movimento 5 Stelle

Noi Riformiamo Alghero

Partito Democratico