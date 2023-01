Sassari, operativo il Punto Salute di Comunità: parla la dott.ssa Saba |video

SASSARI – Da questa mattina, 2 gennaio 2023, è operativo il primo Punto Salute di Comunità della città di Sassari, che nasce nel cuore del centro storico, in via Casaggia n° 10 (ex Infermeria San Pietro). Il Punto Salute sarà aperto tutti i giorni ma l’ accesso diretto per la popolazione sarà garantito il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 09.00 alle 12.00 e il martedì dalle 15.30 alle 17.30.