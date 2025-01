Sassari – Olbia, grande soddisfazione della Lega: “Effetti positivi dal nuovo codice degli appalti voluto da Salvini”

ROMA – “Dopo 13 anni dall’avvio dei lavori finalmente riapre oggi l’ultimo lotto (da Oschiri a Berchidda in provincia di Sassari), all’altezza del Ponte sul Rio Mannu, della Statale 729 ‘Sassari – Olbia, adeguata ora a due corsie per direzione”. Decisamente soddisfatto il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alessandro Morelli, presente all’inaugurazione, il quale spiega: “Grazie all’ investimento di oltre 1 miliardo è stata completata la principale infrastruttura stradale di collegamento ovest-est del Nord della Sardegna e che collega le 4 principali città del Nord dell’Isola (Sassari, Porto Torres, Tempio e Olbia), due porti (Olbia e Porto Torres), due aeroporti (Olbia e Alghero) e le tre arterie fondamentali della viabilità regionale quali la “S.S. n.131 Carlo Felice”, la “S.S. n.131 DCN e la “S.S. n. 125 Orientale Sarda”. Inoltre, è prevista l’introduzione di pannelli a messaggio variabile (PMV) e la trasformazione in Smart Road.

La statale, a quattro corsie, con 80 chilometri di tracciato, “permetterà – prosegue il Sottosegretario – una riduzione dei tempi di percorrenza e maggiore sicurezza per i cittadini”.

“Dopo troppi ritardi e rinvii – dice il senatore – grazie all’impegno del Ministro Salvini, che ha a cuore la Sardegna, si raggiunge oggi un importantissimo risultato per la Regione, segno ulteriore di grande attenzione da parte del Governo per questo magnifico territorio. Un traguardo fondamentale per la vita dei residenti ma anche per dare nuovo slancio ad una regione che è, e resta, tra le più importanti mete turistiche al mondo. Il Governo è impegnato alla definizione di nuove normative che taglino burocrazia e lungaggine, come la riforma del codice degli appalti voluta dal Ministro Salvini che evidenzia già i primi e positivi risultati”, conclude Morelli.