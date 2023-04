Sassari, illuminazione dello skatepark

SASSARI – Da qualche giorno lo skatepark comunale, di via Ugo La Malfa a Carbonazzi ha un impianto di illuminazione che permette di usufruirne a tutte le ore. I lavori sono costati circa 20mila euro, di cui oltre la metà finanziati dal Comune di Sassari. Engie S.p.A., che gestisce l’impianto di illuminazione pubblica cittadina per l’Amministrazione, ha eseguito i lavori e ha scelto di collaborare per circa 8mila euro. L’iniziativa è stata realizzata anche con il contributo del Centro Sportivo Italiano – Comitato Territoriale di Sassari, che ha donato al Comune 1.500 euro grazie alla raccolta fondi dei ragazzi che utilizzano l’impianto sportivo. Lo skatepark è sempre aperto ed è ad accesso libero e gratuito