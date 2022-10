Sassari, che fine ha fatto il progetto di restyling di viale Italia?

SASSARI – Mariolino Andria, consigliere comunale del Psd’Az nel Consiglio Comunale di Sassari, interpella il Sindaco Campus e la sua Giunta riguardo “l’inerzia rispetto agli interventi annunciati per viale Italia”.

Nel documento si evidenzia che “su questo tema in oltre 35 mesi di governo della citta’ e quindi su quali siano nell’immediato le azioni concrete che possano migliorare e rigenerare Viale Italia e le vie circostanti affinché possa esserci negli operatori commerciali una speranza per la riqualificazione, valorizzazione e sviluppo di questa importante arteria per la quale vi è anche una proposta che vede invertito il senso di marcia restituendola come Viale principale per l’ingresso in città.”