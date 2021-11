Poste Italiane, a SM Palma nuovo ufficio

ALGHERO – “In riferimento alla manifestazione che si è svolta ieri, 23 novembre, a Santa Maria La Palma, Poste Italiane comunica che, in collaborazione e sinergia con l’Amministrazione Comunale di Alghero, sono stati individuati i nuovi locali presso i quali sarà riposizionato l’ufficio postale della frazione”, cosi la sede sarda di Poste Italiane riguardo la condizione delle borgate algheresi.

“ L’immobile, valutato come idoneo per dimensioni, conformazione degli spazi e adeguata luminosità, è privo di barriere architettoniche ed è situato a circa cento metri dall’attuale sede dell’ufficio postale di piazza Olbia. Nei prossimi giorni i tecnici dell’azienda, congiuntamente a quelli comunali, effettueranno un ulteriore sopralluogo per completare tutte le attività propedeutiche all’apertura dell’ufficio postale nei nuovi locali”.

“ Poste Italiane coglie l’occasione per precisare che la chiusura dell’up di Santa Maria La Palma, ubicato in locali di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna, si è resa necessaria a causa delle condizioni strutturali non più idonee a garantire la sicurezza del personale e della clientela. A questo proposito, è stato valutato come insostenibile e non funzionale, sia in termici economici sia per quanto concerne le tempistiche, il ripristino delle idonee condizioni strutturali dell’immobile che peraltro potevano essere avviate solo successivamente alla produzione della documentazione attestante l’agibilità dello stabile, condizione quest’ultima imprescindibile a fini della riapertura della sede in conformità con la normativa vigente”.

“ L’Azienda, infine, precisa di aver messo in atto tutte le misure praticabili per garantire i servizi per i clienti dell’ufficio postale. In particolare, nei giorni immediatamente successivi alla chiusura, ha predisposto uno sportello, tuttora operativo, dedicato ai clienti di piazza Olbia presso la sede di via Orsera 16 a Fertilia, al fine di consentire lo svolgimento regolare delle operazioni postali e finanziarie e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario”.