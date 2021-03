Sanna e Solinas con Conoci. Psd’az, nasce la nuova sezione

ALGHERO – Un Quirico Sanna spumeggiante, questa mattina ad Alghero. Insieme all’assessore comunale Emiliano Piras, Sindaco Mario Conoci e poi col capogruppo del Psd’Az Roberto Trova, il delegato della Giunta Solinas ha toccato temi a 360°. A partire, ovviamente, della sua delega ovvero Urbanistica: “abbiamo importanti progetti in itinere per Alghero tra cui l’attesa, da troppi anni, degli interventi a Surigheddu e Mamuntanas dove nascerà un polo golfistico connesso alle produzioni agroalimentari attivando quell’economia circolare che può dare giovamento a tutto il territorio”. E poi l’aeroporto: “Abbiamo intenzione di riportare ai vecchi fasti lo scalo attivando più collegamenti internazionali e questo grazie anche a interventi diretti della Regione”.

Sul patrimonio immobiliare, come indicato anche da Conoci, ci saranno degli interventi che riguardano i vari quartieri: “Dalla Pietraia, dove ci sono già 3.500.000 di euro, fino a Fertilia dove il vecchio piano di riuso turistico è stato rivisto e presto sarà messo in atto passando per l’atavica incompiuta di Alghero, il Palacongressi, qui è stato già dato incarico ad un progettista per riuscire a mettere a regime quanto possibile, alla luce dei 3milioni già presenti, al fine di rendere fruibili almeno alcune porzioni connesse alla realizzazione di eventi, spettacoli e promozione del territorio”.

E poi, lasta but not least, la politica. Quirico Sanna, da vice-segretario dei Quattro Mori, ha sgombrato il campo da ogni equivoco: “Mario Conoci è un patriota, amico fraterno mio e del Presidente Solinas che, non potendo venire, mi ha detto di abbracciarlo”, ma non solo, “oggi sono qui anche per dare avvio alla nuova sezione cittadina del Psd’Az intitolata ad Antoni Simon Mossa”. Sezione capitata dal capogruppo Trova e dallo storico militante Ivan Perella e da tanti altri sardisti. Dunque una visita, quella dell’assessore e leader sardista, tutt’altro che sorniona, anzi. Come ha evidenziato l’altro esponente del Psd’Az presente, consigliere regionale e presidente della commissione attività produttive: “Spesso leggiamo sulla stampa delle cose che non corrispondono al vero e che paiono più delle interpretazioni che realtà”, chiaro il riferimento alle ultime vicende politiche. A lui ha risposto il decano dei giornalisti, Gianni Olandi. “E’ vero, spesso accade questo, ma accade perchè i diretti interessanti non vengono a spiegare le cose come stanno”. Maieli ha annuito, con un sorriso.