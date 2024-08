“Sanità, il Pd esca dalla confusione e pensi a lavorare”

ALGHERO – “Ormai per il PD di Alghero è diventata una ossessione quella di polemizzare a tutti i costi ogniqualvolta senta pronunciare il mio nome. Stiano sereni e inizino a lavorare in città e in Regione, oltre che ad occupare le poltrone, pratica per la quale sono campioni del mondo” – dichiara Michele Pais, consigliere comunale della Lega e coordinatore regionale del Partito.

“E’ comprensibile che l’attacco sia la miglior difesa, ma le elezioni sono ormai alle spalle, la campagna elettorale abbondantemente conclusa e non c’è bisogno di negare la realtà delle cose, anche quando i meriti sono ascrivibili al centrodestra” – continua Pais.

“In particolare nessuno ha utilizzato toni trionfalistici per le condizioni della sanità algherese e, nello specifico, della operatività dell’ospedale Marino di Alghero -sarebbe stato da stolti- ma è indubbio che l’attività sia notevolmente migliorata, come sottolineato dai Comitati cittadini della sanità e dal Presidente della Commissione consiliare sanità, Christian Mulas. Il PD di Alghero esca dallo stato confusionale in cui si trova, anche nei rapporti con i propri alleati che dovrebbe ascoltare di più, e dimostri con i fatti capacità di governo e visione, di cui ancora non c’è traccia. In ogni caso mi auguro che venga portato in discussione quanto prima l’OdG della Lega in consiglio comunale, di modo da poter chiarire ogni posizione in merito” – conclude Michele Pais.