Sanità, convegno Cisl: il Dg Sensi annuncia la nascita di un tavolo tecnico

SASSARI– La Asl di Sassari, rappresentata dal

Direttore Generale Flavio Sensi, era presente ieri al convegno

formativo “Sindacato e Ordini professionali a confronto”, organizzato

dalla segreteria della Cisl Fp di Sassari, col patrocinio della Asl n.

1, della Aou di Sassari e della Camera di commercio.

Al centro del confronto l’esame delle leggi del comparto sanità, sotto

il profilo delle nuove disposizioni nazionali e della riforma sanitaria

regionale.

Durante il partecipato incontro, il Direttore Generale dell’Azienda

sanitaria del Nord Ovest della Sardegna ha annunciato “l’Istituzione di

un tavolo tecnico permanente per la definizione delle funzioni e dei

ruoli specifici per ciascuna delle professioni sanitarie; si occuperà

inoltre di individuare, nell’ambito del nuovo Dipartimento delle

Professioni sanitarie aziendale, le attività di dettaglio e i compiti

istituzionali delle sue strutture semplici e complesse di afferenza. Il

tavolo tecnico svolgerà quindi un ruolo essenziale per l’avvio e

l’implementazione del primo Dipartimento delle professioni sanitarie mai

istituito nella Asl di Sassari e avrà gli ordini delle professioni

sindacali e i sindacati tra i componenti protagonisti”.

Una proposta accolta piu’ che positivamente dalle organizzazioni

sindacali e dagli ordini professionali con i quali si annuncia un nuovo

processo di confronto e collaborazione volto al miglioramento delle

condizioni lavorative del personale Asl, maggiormente incentrato sulla

meritocrazia e professionalità.

L’apertura dei lavori è stata affidata alla Segreteria generale della

Cisl FP con Armando Ruzzetto e Gianfranca Solinas, a cui è seguito

l’intervento del coordinatore delle professioni sanitarie della Cisl FP

Gianmario Sardu.

Il dibattito, moderato da Antonio Monni, segretario territoriale Cisl

FP, ha visto la partecipazione dei cinque Ordini Professionali del

comparto: l’Ordine degli Infermieri e delle Ostetriche, dei Tecnici

sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche

della Riabilitazione e Prevenzione; l’Ordine degli Assistenti Sociali e

l’Ordine dei Fisioterapisti.

“Ho considerato innovativo e tempestivo il nuovo contratto collettivo

nazionale per il comparto che si inserisce nel contesto della riforma e

dei nuovi atti aziendali della Asl quale opportunità di cambiamento e

miglioramento per il Servizio sanitario regionale. Ci sono opportunità

di miglioramento nel Contratto rispetto ad elementi di meritocrazia e di

valorizzazione delle attività di formazione qualificata svolta dai

dipendenti insieme alle esperienze da diversificare e valorizzare

soprattutto dal punto di vista economico e dal punto di vista della

soddisfazione dei dipendenti nella scelta di mansioni da svolgere

secondo proprie attitudini e desideri di crescita professionale e

diversificata”, ha concluso Sensi.

Su questi punti il dibattito si è animato e il direttore generale ha

previsto di integrare gli elementi qualificanti del Nuovo contratto con

azioni e provvedimenti aziendali che possano integrarlo, in modo

condiviso con Ordini professionali e sindacati.