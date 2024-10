Sanità., Cantieri occupazione: “Capiamo la scarsa formazione politica dell’assessore Manca, ma suo dovere è ascoltare”

ALGHERO – Si rassereni l’Assessore Desirè Manca, abbassi i toni, riprenda fiato e affronti con sincerità politica e tecnica il merito dei problemi che le vengono sottoposti evitando sterili minacce-. Così i Consiglieri comunali di Forza Italia Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini replicano all’Assessore al Lavoro Manca che minaccia “strali penali” verso coloro che hanno contestato con dati alla mano la sua scelta di investire 18 milioni di euro in cantieri occupazionali per OSS, che bloccheranno lo scorrimento delle graduatorie concorsuali. “ Ci pare innegabile che i progetti occupazionali per OSS che lavoreranno per tre anni nelle AA.SS.LL bloccheranno lo scorrimento delle graduatorie che nel frattempo andranno a morire. Non intendiamo creare tensioni, ma esercitare il nostro diritto – dovere di affrontare i temi della sanità, analizzare le misure messe in campo dall’Assessore e fare controproposte. E se è vero che i cantieri occupazione possono soddisfare la richiesta di servizi sanitari è specularmente vero che le AA.SS.LL non hanno interesse a stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato con gli OSS che hanno partecipato ai concorsi e sono stati dichiarati idonei. Nel frattempo, inesorabilmente le graduatorie andranno a scadere e gli OSS perderanno ogni diritto. Per completezza, non ci risulta che la CGIL, la CISL e la UIL abbiano sottoscritto una dichiarazione di consenso alla adozione della delibera relativa ai cantieri occupazionali sanitari. Capiamo che la scarsa esperienza dell’Assessore Manca e la sua insufficiente formazione politica non le consentono di affrontare serenamente i suoi compiti. Ma siamo convinti che sia suo dovere ascoltare. Non abbiamo intenzione di aprire il suo assessorato come “una scatoletta di tonno”. Ma vogliamo contribuire a far sì che questi 2.180 OSS possano esercitare i loro diritti e coronare il loro sogno di un lavoro stabile, anche col nostro sostegno -chiudono da Forza Italia-.”