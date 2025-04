Sanità algherese sotto attacco, mercoledì manifestazione al Civile: appello di Fadda

ALGHERO – Sono sempre di più le persone, e in particolare i rappresentanti politici, che stanno raccogliendo l’invito del presidente della commissione Sanità, Christian Mulas, volto a partecipare alla manifestazione in difesa della comparto, dei servizi e in particolare del Pronto Soccorso, Punto Nascita, Pediatria e Cardiologia.

Tra questi anche il consigliere comunale di Centrodestra Massimiliano Fadda che invita la popolazione a a partecipare e dice: “È il momento di far sentire la nostra voce per difendere il diritto alla salute nella nostra città! La manifestazione è promossa dai cittadini, per i cittadini e per Alghero: non ha alcun colore politico, ma nasce dalla volontà comune di richiedere servizi sanitari dignitosi e un futuro migliore per la nostra comunità. Unisciti a noi per difendere insieme il nostro ospedale e il nostro diritto alle cure. Alghero ha bisogno di te!”.