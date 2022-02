Salvini sfida la Meloni e lancia “Repubblicani d’Italia”

ROMA – “La federazione di centrodestra, i Repubblicani d’Italia: finalmente! Grazie a Matteo Salvini per questa intuizione e per la costanza con cui lavora per il futuro del nostro Paese. Finalmente potremo coordinare in un solo blocco gli sforzi della parte produttiva del Paese, in nome del buonsenso, della sicurezza e della concretezza. Gli italiani potranno guardare con orgoglio a un progetto politico rivolto alle prossime generazioni e non al prossimo sondaggio. Finalmente un intero popolo potrà ritrovare l’orgoglio di riconoscersi nel sacrosanto diritto di tornare padroni a casa nostra. Avanti cosi, prima l’Italia!”. Così Eugenio Zoffili, vice Coordinatore regionale della Lega Lombarda per Salvini Premier e Presidente della Bicamerale Schengen, Europol e immigrazione.