“Salta il Bilancio, Caporetto per Conoci: restano solo le dimissioni”

ALGHERO – “Salta il consiglio comunale per l’approvazione del bilancio di previsione 2023”, cosi i consiglieri di opposizione Sartore, Bruno, Esposito, Pirisi, Di Nolfo, Piras e Cacciotto che, ancora una volta, evidenziano i problemi della maggioranza del Sindaco Conoci emersi nella massima assise cittadina. “Il solito bilancio tecnico, senza visione politica e sul quale gli stessi consiglieri di maggioranza non erano edotti, tant’è che dai banchi della maggioranza nessun consigliere è intervenuto per difendere le non scelte dell’Amministrazione Conoci. Il gruppo politico dell’Udc, stufo che le proprie proposte non vengano ascoltate dal sindaco e della maggioranza, decide di non partecipare neppure al consiglio. Altri consiglieri si smarriscono durante la seduta. Insomma una Caporetto totale per Conoci e la sua maggioranza. Ora al sindaco rimane un solo atto possibile: le dimissioni”.

LE PAROLE DEI CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE SULLA MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO:

https://www.youtube.com/watch?v=8BvNyDyhiKc