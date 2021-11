Salaris ad Alghero: opere, porti e rinnovamento Riformatori

Ieri visita ad Alghero da parte dell’assessore regionale ai Lavori Pubblici e coordinatore regionale dei Riformatori Sardi Aldo Salaris. L’esponente politico ha incontrato il direttivo locale con a capo il segretario cittadino e capogruppo consigliare Alberto Bamonti, e insieme al coordinatore provinciale Fabio Pala. Diversi i temi che sono stati affrontati portualità, viabilità e progetti futuri per i Riformatori ad Alghero. Tutto, ovviamente, nell’ottica della ripresa e dell’uscita dal difficile periodo pandemico. Sulle opere pubbliche, in particolare sulla 4 Corsie, Bamonti ha chiesto aggiornamenti a Salaris ottenendo rassicurazioni sull’iter realizzativo che non può non contemplare più ulteriori e pesanti ritardi vista l’importanza dell’opera per l’intero territorio. Rilevanza che detiene anche il porto di Alghero e più ii generale i “porti” visto anche Fertilia. Anche su questo tema c’è stata convergenza sulla possibilità di ascoltare le progettualità volte ad ampliare e modernizzare gli scali per un rilancio dell’economia del Nord-Ovest dell’Isola.

Infine, ma non per un importanza minore, si è parlato del partito. I Riformatori Sardi che, sempre in crescita, baluardo dell’area liberale, centrista della politica sarda, a livello locale, ma non solo, debbono “mettere un marcia in più” verso il rinnovamento e coinvolgimento di giovani, categorie produttive, creativi e professionisti. “Non sono vacue parole – ha detto Bamonti – ma vogliamo veramente che questo partito possa divenire un riferimento per tutti coloro che non si riconoscono negli estremismi e che vogliono un reale cambiamento delle classi dirigenti sulla spinta degli accadimenti mondiali che impongono tali scelte”. La riunione si è conclusa con la volontà di riaggiornarsi a breve per proseguire nel percorso tracciato.