Rotatorie indecorose, Forza Italia: “Andiamo noi e cittadini a tagliare l’erba”

ALGHERO – Siamo consapevoli delle difficoltà della Provincia e delle emergenze conseguenti agli importanti nubifragi abbattutisi nel corso del mese di giugno in altri territori del nord Sardegna. Ed è per questo che come gruppo e direttivo di Forza Italia intendiamo lanciare una proposta: per riqualificare la rotatoria all’ingresso della città di Alghero, verso l’aeroporto, promuoviamo una grande azione di Cittadinanza Attiva che coinvolga tutti, amministratori, assessori, consiglieri comunali della nostra città e cittadini. Un’iniziativa che potrebbe concretizzarsi con il supporto del Comune di Alghero, e in particolare della società Alghero In House, che potrebbe fornire tutte le attrezzature necessarie per eseguire i lavori, diventati ormai improcrastinabili, alla luce del fatto che la Riviera del Corallo si avvia a entrare nel pieno della stagione estiva. La rotatoria rappresenta, infatti, non soltanto un elemento importante per lo snellimento del traffico ma anche un biglietto da visita per chi decide di visitare la nostra città. Non dimentichiamo inoltre che un’altra rotatoria sulla SP 55 bis, quella che incontriamo quando percorriamo la strada per Porto Conte ed andiamo ad ammirare Capo Caccia e le sue spiagge, ha bisogno di un Intervento di manutenzione urgente. In passato la Provincia si era attivata proprio per l’arrivo del Presidente della Repubblica ma da quel momento il degrado e l’abbandono regnano sovrani. Chiediamo ai nostri assessori Antonello Peru e Giovanna Caria di organizzare un gruppo di amministratori locali volenterosi e di cittadini volontari, e di recuperare le attrezzature necessarie. Crediamo che allorché ci siano emergenze anche la politica debba rimboccarsi le maniche. E oggi, all’inizio dell’estate, crediamo che presentare ingressi della città decorosi costituisca un’emergenza e un dovere della politica tutta.