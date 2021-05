Ritrovo e rifiuti in Piazza Sulis: critiche

ALGHERO – Nel pomeriggio di ieri sono state diffuse diverse immagini su facebook in cui venivano immortalati gruppi di persone in Piazza Pulis. Per la maggioranza giovani che si sono ritrovati per trascorrere qualche ora e consumare bevande e altro concesso dalle attività aperte che, viste le restrizioni in atto, lavorano solo con l’asporto. Immagini che, però, hanno fatto emergere diverse critiche in particolare dai titolari di bar e ristoranti che vedono ancora inficiato il loro lavoro a seguito del mancato passaggio nella cosidetta “zona gialla”. Inoltre, come evidenziato dalle stesse foto e commentato anche da diversi rappresentanti politici, gli stessi avventori hanno lasciato in loco i residui dei coloro consumi e dunque bottiglie, bicchieri e altri rifiuti che hanno reso indecorose alcuni porzioni della piazza. Per ripristinare la pulizia dell’area è intervenuto il personale dell’azienda incaricata.